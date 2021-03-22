شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدفع بناشئي الإسماعيلي في ودية أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع نظيره بنادى أسوان على خوض ودية بين الفريقين «السبت»، خلال فترة التوقف الدولى.

وكان الإسماعيلى قد خاض ودية مساء اليوم أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

ويتطلع جهاز الدراويش الجديد تحت قيادة إيهاب جلال للاستفادة بالشكل الأمثل من التوقف الدولى بهدف إصلاح الأخطاء والعمل على استيعاب الخطط الفنية والتكتيكية.

وينتظر أن دفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بجميع العناصر الشابة التي تم تصعيدها للفريق الأول للمشاركة أمام أسوان للوقوف على مستواهم الفني والبدني تحسباً للاعتماد عليهم خلال الجولات المقبلة.