شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من الاتحاد السكندرى.. والجزيرة يقتنص صدارة دورى كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 74-83، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على صالة الشاطبي بالإسكندرية.

وبهذا الفوز أشعل الاتحاد السكندري صراع الصدارة، في الوقت الذي تغلب فيه الجزيرة على المصرية للاتصالات 90-55، حيث تصدر الجزيرة لجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وجاء الاتحاد في المركز الثانى برصيد 16 نقطة، وحل الزمالك ثالثا برصيد 16 نقطة.

ويقود الزمالك فنيا الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب، وسميرة جودة وإداري الفريق مصطفى محسن.

وكان الزمالك قد فاز في اللقاء الماضى على سموحة بنتيجة 84-80 في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد نهايتها بالتعادل، بعدما أدرك الزمالك التعادل في الثانية الأخيرة بسلة من مصطفى كيجو، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 73-73، وفي الوقت الإضافي، فاز الزمالك بنتيجة 84-80.

أما الاتحاد السكندري، ففاز على طلائع الجيش في المباراة الماضية بنتيجة 90-71 في الإسكندرية.