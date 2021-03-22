شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعفو عن محمود رزق ويضمه لتدريبات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قرارا بضم محمود رزق لاعب الفريق المستبعد منذ فبراير الماضي، لتدريبات الفريق الجماعي بعدا أبدى اللاعب الالتزام الذي اجبر العميد للعفو عنه.

كان محمود رزق واحدا من خمسة لاعبين تم استبعادهم الشهر الماضي، بجانب محمد عطوة وصبري رحيل وخالد قمر وعماد السيد، قبل أن ينضم رحيل للتدريبات؛ لتعويض غياب السيد سالم الذي تخلف عن المران ثلاثة أيام لوفاة والده، ويعود في الساعات الأخيرة محمود رزق أيضا.

وعن موقف المستبعدين من المشاركة قال محمد مصيلحي، رئيس النادي، في وقت سابق: "استبعاد بعض اللاعبين هي وجهة نظر فنية، وحدث حوار مع حسام حسن في هذا الموضوع، ووعد بأن يعود أولئك اللاعبين بعد التوقف، وأكد أن ضغط المباريات لم يسمح بمنح الفرصة للمستبعدين".

وأضاف: أتمنى أن ينضم لاعبو الاتحاد للمنتخب، مثل عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي وإسلام فارس والسيد سالم، فجميعهم لاعبون مميزون، وهناك 5 أجانب بالفريق انضموا لمنتخبات بلادهم بعد تألقهم مع الاتحاد.

وحقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.