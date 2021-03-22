شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يتلقى 4 عروض للرحيل عن الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري 4 عروض محلية من أندية الدوري الممتاز، للرحيل عن الاتحاد السكندري نهاية الموسم الجاري، حيث استغلت الأندية الأربعة أزمة استبعاد اللاعب بقرار من حسام حسن المدير الفني، وخروجه من حسابات العميد للتفاوض معه لإبداء رغبة في الرحيل حتى تبدأ مفاوضاتها مع الاتحاد لإنهاء الصفقة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365"، إن العروض الأربعة من أندية الدوري الممتاز التي تقع في القاهرة، موضحا أن اللاعب أرجأ البت في هذه العروض، انتظارا لانفراجة في أزمة استبعاده.

وأكد المصدر أن قمر يحلم بانهاء مسيرته الكروية في الاتحاد السكندري، وإعلان اعتزاله وهو يحمل قميص سيد البلد، لكنه لا يجد ترحيبا من المدرب بوجوده، خاصة في ظل استمرار غيابه عن الفريق للشهر الثاني على التوالي.

وأشار إلى أنه في حال استمرار قمر عن التدريبات الجماعية وغيابه عن المشاركة سيحسم قراراه بالرحيل لأحد هذه الأندية، حيث يرفض تعليق حذائه ويتمسك بالاستمرار في الملاعب لعدم مواسم أخرى.

وتربط خالد قمر بجماهير الاتحاد السكندري علاقة طيبة منذ رحيله لصفوف الفريق، خاصة أنه لاعب دولي سابق في صفوف المنتخب الوطني، ومثّل الزمالك لفترة ليست بالقصيرة.

ويصرح حسام حسن، المدير الفني للاتحاد، على استبعاد عدد من لاعبي الاتحاد السكندري، على رأسهم خالد قمر، رغم تدخل محمد مصيلحي لحل الأزمة وعودة اللاعبين للتدريبات، والالتزام مع اللاعبين بوعد لعودتهم للمشاركة في فترة التوقف، وهو ما لم يتم حى الآن.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الصري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الركز الثالث والمؤهل للكونفدرالية مباشرة، وذلك في أعقاب الفوز على البنك الأهلي، الاثنين الماضي، بهدف روماريو ويليامز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.