أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 22 / 3 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استبعاد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب وضم عبد الله جمعة بدلا منه.

المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.

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