شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 22 / 3 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استبعاد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب وضم عبد الله جمعة بدلا منه.
المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح
قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.
رب ضارة نافعة.. الوديات والعودة لتشكيل الزمالك تعوض أبو جبل عن استبعاد المنتخب
فوجئ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بالاستبعاد من قائمة منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى بالتصفيات الأفريقية، رغم مشاركته فى المباريات لفترات طويلة مع الفريق الأبيض واستبعاده فى آخر مواجهات لفريقه.
تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول "محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة" فى تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجارى عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.
الجهاز الإداري بالزمالك يسافر إلى الجزائر 29 مارس
تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإدارى للزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإدارى إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات وتذليل أى عقبات قبل وصول البعثة.
استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام لقائمة البعثة التى تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي بدلا من أحمد فتوح.
جنش فى صورة مع محمد صلاح من معسكر المنتخب: سعيد بالعودة من جديد
شارك محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر ، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة من داخل معسكر المنتخب المصرى، وظهر فيها بجانب نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، والذى انضم اليوم لمعسكر المنتخب بعد وصوله أمس من إنجلترا للمشاركة خلال المباراتين القادمتين مع كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.