شكرا لقرائتكم خبر عن 42 لاعبا يترقبون تحديد المصير فى الزمالك بقرار من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب 42 لاعباً بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك تحديد المصير خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب إلغاء المسابقات الخاصة بهم، وبالتالى أصبح النادى مطالباً بإبرام عقود جديدة لهؤلاء اللاعبين، حال وجود رغبة فى استمرارهم.

ويرتبط هؤلاء اللاعبون بعقود مع الزمالك، ولكن يجب قيد أى لاعب يرغب الزمالك فى استمراره بقائمة الفريق الأول بالموسم الجديد، وبالتالى سيرحل عدد كبير من هؤلاء اللاعبين لعدم إمكانية قيد كافة الأسماء.

وسيكون القرار النهائى لحسم مصير هؤلاء اللاعبين فى يد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول، حيث سيتم عرض كافة اللاعبين عليه لاختيار الأفضل من بينهم لقيده بقائمة الفريق الأول ورحيل باقى اللاعبين.

من جهته عقد كارتيرون جلسة مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة التى ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول، والاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا.

وكشف طارق يحيى لـ"الخليج 365" كواليس الجلسة التى عُقدت مع الخواجة الفرنسى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تكوين فريق سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" وستكون الغالبية العظمى من عناصر هذا الفريق من اللاعبين مواليد 1999 و2000، على أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام الزمالك مهمة الإشراف على هذا الفريق، الذى سيخوض تدريباته يومين أو ثلاثة فى الأسبوع تحت جهاز فنى متخصص سيتم تكوينه لاحقًا.