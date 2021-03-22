شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طائرة الأهلى: الجمهور كلمة السر فى الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صلاح، لاعب فريق الأهلى للكرة الطائرة، دور الجمهور خلال المرحلة الماضية فى تحفيز اللاعبين عقب الهزيمة أمام بتروجت للفوز على الزمالك ومواصلة الزحف للفوز ببطولة الدورى هذا الموسم.

وفاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب.

ويواصل الزمالك بهذه النتيجة صدارة ترتيب دورى الطائرة، حيث يتربع حتى الآن على القمة برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى إلى النقطة 28 .

ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز فى 9 وخسر فى مباراة و يتبقى له مباراة مؤجلة .

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.