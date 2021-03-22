شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طائرة الأهلى: لاعبو الفريق خاضوا مباراة الزمالك تحت ضغط كبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الله عبد السلام، لاعب فريق الأهلى للكرة الطائرة، أن لاعبى الفريق الأحمر خاضوا مباراة اليوم أمام الزمالك تحت ضغط كبير بسبب الإخفاقات التى تعرض لها الفريق في المباريات الماضية وآخرها أمام بتروجت.

وقال عبد الله عبد السلام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بطولة الدورى لم تحسم بعد ويوجد 11 مباراة متبقية على المسابقة ولكن هدف الأهلى هو الفوز بجميع البطولات وأهمها البطولة الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا محمد اللقاني بنتيجة 3 - 0، في الجولة الحادية عشر والأخيرة من الدور الأول للدوري الممتاز وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 13، 25 - 18، 25 - 23".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 28 نقطة يحتل بهم وصافة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام نظيره الترسانة، فيما توقف رصيد "الفارس الأبيض" عند النقطة رقم 29.