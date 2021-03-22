شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 22 /3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 22 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبزرها، "دويتو" قفشة وصلاح يخطف الأضواء فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا، المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح .



المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.

"دويتو" قفشة وصلاح يخطف الأضواء فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا

خطف محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد مجدى قفشة لاعب الأهلى الأضواء خلال مران منتخب مصر المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا.

منتخب كوت ديفوار يتراجع عن ضم سيسيه

تراجع منتخب كوت ديفوار عن ضم رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري المعار من الزمالك، خلال المعسكر الذى انطلق أمس ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري. الأهلى يهزم الزمالك 0/3 فى قمة دورى رجال الطائرة فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب. الأهلي يجدد محاولات ضم حارس الطلائع خلال الانتقالات الصيفية

عاد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لحسابات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشهدت الأيام القليلة الماضية تجدد محاولات النادي الأهلي لضم محمد بسام لتدعيم هذا المركز في الفترة المقبلة.

رب ضارة نافعة.. الوديات والعودة لتشكيل الزمالك تعوض أبو جبل عن استبعاد المنتخب فوجئ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بالاستبعاد من قائمة منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى بالتصفيات الأفريقية، رغم مشاركته فى المباريات لفترات طويلة مع الفريق الأبيض واستبعاده فى آخر مواجهات لفريقه. الاتحاد السكندرى يعلن انضمام كريم يحيى لمعسكر المنتخب الأولمبى

أعلن نادى الاتحاد السكندرى أن الاتحاد المصرى لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً لطلب انضمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم كريم يحيى لقائمة المنتخب الأولمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب، الذى يستعد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.