أخبار الأهلى اليوم الاثنين 22 / 3 / 2021

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، اليوم، برئاسة محمود الخطيب، استكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب «التتش»، وذلك قبل تفعيل الترخيص الذي تم الحصول عليه سلفًا بإزالة المدرج القديم بملعب «التتش» خلال الأيام القليلة القادمة.

الأهلي يخوض مرانه غداً بدون 16 لاعباً.. اعرف التفاصيل

يخوض فريق الأهلى مرانه غداً، الثلاثاء، بدون لاعبيه الدوليين فى المنتخبين الأول والأولمبى، حيث يضم المنتخب الأول ثمانية لاعبين من الأهلى هم، محمد الشناوى، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف، محمد مجدى قفشة، محمد شريف وياسر إبراهيم، فيما يضم المنتخب الأولمبى كلاً من، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر.