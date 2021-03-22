شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 22 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 22 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها توجيه الشكر للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.
الأهلى يوجه الشكر لمحمد مرجان.. ويقرر إزالة مدرج التتش
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، اليوم، برئاسة محمود الخطيب، استكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب «التتش»، وذلك قبل تفعيل الترخيص الذي تم الحصول عليه سلفًا بإزالة المدرج القديم بملعب «التتش» خلال الأيام القليلة القادمة.
الأهلي يخوض مرانه غداً بدون 16 لاعباً.. اعرف التفاصيل
يخوض فريق الأهلى مرانه غداً، الثلاثاء، بدون لاعبيه الدوليين فى المنتخبين الأول والأولمبى، حيث يضم المنتخب الأول ثمانية لاعبين من الأهلى هم، محمد الشناوى، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف، محمد مجدى قفشة، محمد شريف وياسر إبراهيم، فيما يضم المنتخب الأولمبى كلاً من، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر.
الأهلى يهزم الزمالك 0/3 فى قمة دورى رجال الطائرة
فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب.
الأهلي ينهي إجراءات السفر للسودان لمواجهة المريخ فى دوري أبطال أفريقيا
يُنهي مسئولو النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر بعثة الفريق للسودان لخوض مباراة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
موسيماني يتسلم تقريراً عن المصابين.. ووليد سليمان جاهز لتدريبات الأهلي
يقدم الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريراً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عن موقف اللاعبين المصابين بالفريق مع عودة الأهلى لتدريباته الجماعية غدا الثلاثاء.