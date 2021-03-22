شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى بعد العودة إلى القاهرة : أتمنى فقط أن ألعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد قضاء إجازة بالمغرب بسبب التوقف الدولى وعلق قائلا، "أتمنى فقط أن ألعب ولا ألعب بذكاء".

أدى المغربى أشرف بن شرقي برنامجًا تأهيليا واستشفائيًا على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات فى صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل القاهرة مساء أمس، الأحد، قادما من المغرب، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أفراد أسرته، بموافقة الجهاز الفنى.

وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يشارك أشرف بن شرقى فى تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى بداية من غدًا الثلاثاء، بعد أن يكون انتهى من البرنامج التأهيلى المخصص له.