شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم سموحة بهدفين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على سموحة بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم، الاثنين. وقرر أحمد سامي المدير الفنى لسموحة إقامة معسكر للفريق السكندري فى القاهرة لمدة 3 أيام بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع لإقامة مباراتين وديتين استعدادا لاستئناف الدوري بعد فترة التوقف.

ويقيم الفريق السكندري بأحد فنادق القاهرة، لكن أحمد سامي المدير الفني سمح للاعبين المقيمين فى القاهرة بالذهاب لمنازلهم والمبيت فى بيوتهم، على أن يبيت فى الفندق اللاعبون خارج القاهرة فى صفوف الفريق.

ويلاقي سموحة نظيره طلائع الجيش الأربعاء فى إطار فترة التوقف طبقا للأجندة الدولية نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

ويحتل فيه الفريق المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 15 مباراة فاز الفريق في 4 وتعادل في 10 وخسر لقاء وحيد ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15 هدفا .