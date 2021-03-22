شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومصطفى محمد يسجلان فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صلاح ومصطفى محمد مهاجما منتخب مصر فى التسجيل بمران الفراعنة المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا.

وسجل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى هدفاً فى بداية التقسيمة التي أجراها حسام البدري بين اللاعبين، ليؤكد جاهزيته لهز شباك كينيا في مباراة الخميس المقبل وأحقيته في قيادة هجوم الفراعنة.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما بمحمد بسام حارس المنتخب خلال التقسيمة، ليعود مجددا ويهز شباك حارس الجيش سريعاً ليعلن جاهزيته لخوض أول مباراة مع المنتخب تحت قيادة حسام البدرى.

وخضع عبد الله جمعة للعزل فى فندق الإقامة فى انتظار نتيجة المسحة التى على أساسها أن يدخل مران الفراعنة، بعدما انضم كبديل لأحمد فتوح الذى غادر المعسكر بعدما خضع لمسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.