شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد الفوز على الزمالك فى ديربى الطائرة: أنا جامد أنا صاحب القارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حساب النادى الأهلى الرسمى للكرة الطائرة، عبر تويتر، بالفوز الكبير الذى حققه الفريق على غريمه التقليدى الزمالك، فى مباراة الديربى التى أقيمت مساء اليوم، الاثنين، فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال، على صالة نادى المقاولون العرب بثلاثة أشواط نظيفة، مستعينا بكلمات أغنية المهرجان الشعبى "أنا صاحب القارة".



الأهلى

ونشر حساب الأهلى للطائرة صورا من فرحة لاعبى الفريق بالفوز صحبها بتعليق: "أنا جامد أنا صاحب القارة.. فوز معتاد من ماسترز الأهلى فى ديربى الطائرة، بثلاثة أشواط دون رد".





وفاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك، بنتيجة 3 / 0، فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب.





بهذه النتيجة، يواصل الزمالك بهذه النتيجة صدارة ترتيب دورى الطائرة، حيث يتربع حتى الآن على القمة برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى إلى النقطة 28 .





ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز فى 9 وخسر فى مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى، يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.





وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.