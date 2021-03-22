شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يخيم على وجه مو صلاح ومصطفى محمد فى تدريبات المنتخب استعدادا لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، والنجم مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، بحالة معنوية مرتفعة، خلال تدريبات المنتخب، التى أقيمت مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات الأمم الأفريقية 2022 فى الكاميرون.



صلاح ومصطفى

ونشر مصطفى محمد، الصورة التى جمعته مع نجم الريدز، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بوضع إيموشن العلم المصرى.

وشهد تدريب اليوم، نجاح مصطفى محمد فى تسجيل هدف فى بداية التقسيمة التى أجراها حسام البدري بين اللاعبين، ليؤكد جاهزيته لهز شباك كينيا فى مباراة الخميس المقبل وأحقيته فى قيادة هجوم الفراعنة.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما بمحمد بسام حارس المنتخب خلال التقسيمة، ليعود مجددا ويهز شباك حارس طلائع الجيش سريعا، ليعلن جاهزيته لخوض أول مباراة مع المنتخب تحت قيادة حسام البدرى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التى تحمل رقم 33، والمقرر إقامتها فى الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.