تريزيجيه: أبو تريكة مثلي الأعلى.. والمحمدي ساعدني كثيرا في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أن محمد ابو تريكة، لاعب الأهلي السابق، يعد مثل أعلي لأي لاعب في مصر.

وقال تريزيجيه في لقاء مع قناة bein sports، :" أبو تركية كان مثل اعلى لي ولأي لاعب وكان من حسن حظي اللعب بجواره وتعلمت منه الكثير".

وأضاف:" فزت مع أبو تريكة بالعديد من البطولات ولعبت معه في بطولتي لكأس العالم للأندية خلال تواجدي مع الأهلي".

وأوضح، أن اللعب أمام أعين الجماهير أفضل بكثير فهم أكبر داعم للفريق، وحين يغيب الجمهور يكون الأمر صعب ، لافتًا أنه لابد أن يخلق اللاعب دوافع لنفسه دائما.

وتابع:" شعور التواجد مع المنتخب مختلف عن التواجد مع النادي فدائما تكون سعيد مع منتخب بلادك وأسعى لمساعدة باقي المجموعة والآن معنا جهاز فني على مستوى عالي وأيضا لاعبين جيدين".

وأكمل:" عاصرت فترة هزيمة منتخب مصر أمام غانا وحصلت بعدها على فرصة اللعب للمنتخب الأول بعدها بعام وقلت لنفسي لابد أن أساعد منتخب بلادي لكي يكون في أفضل مكانه وهذا ما تحقق بعدما تأهلنا لكأس العالم 2018".

وأكد أن هدف المنتخب هو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، لافتا أن وجود البطولة في بلد عربي ووسط جماهير عربية ستساعد المنتخب على الظهور بشكل جيد وتشريف الكرة العربية.

وأشار إلى أن أحمد المحمدي زميله في الفريق لاعب كبير وساعده كثيرا منذ وصوله إلى إنجلترا، ويتمنى أن يستمر ويظهر دائما بمستوى جيد.

واتم تصريحاته:" الموسم الماضي كنت بحارب من اجل اللعب كأساسي ولعبت وكنت سبب ان الفريق يظل في الدوري، لكن هنا يجب دائما أن تظل أفضل حتى تستمر كأساسي ".