مران المنتخب.. مشاركة محمد صلاح.. واستبعاد فتوح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- محمد حسام الدين:

خاص منتخب مصر بقيادة حسام البدري، مساء اليوم الإثنين، أول مران على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهد مران المنتخب مشاركة محمد صلاح، الذي وصل في وقت سابق ليتواجد مع المنتخب الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وحرص أشرف صبحي وزير الرياضة، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، على التواجد لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهتين أمام كينيا وجزر القمر.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، استبعاد أحمد فتوح، المدافع الأيسر لنادي الزمالك، من معسكر المنتخب بسبب وعكة صحية تعرض لها اللاعب.

وجاء قرار استبعاد أحمد فتوح، بعدما عانى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة وخضوعه تحت الملاحظة الطبية، حيث لم يتدرب اللاعب أمس الأحد في أول تجمع للمنتخب، وتواجد في غرفته أملاً في التعافي.

وقام الجهاز الفني باستدعاء عبدالله جمعة، المدافع الأيسر لنادي الزمالك من أجل التواجد في معسكر المنتخب والسفر مع البعثة لكينيا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى بالجولة الخامسة خارج ملعبه أمام كينيا يوم الخميس، ثم العودة للقاهرة وملاقاة جزر القمر في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الاثنين المقبل.