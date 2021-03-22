فوزي البنزرتي يعتذر عن قيادة الوداد أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

اعتذر المدير الفني التونسي “فوزي البنزرتي” عن قيادة الوداد البيضاوي أمام كايزر تشيفز في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد 24 ساعة فقط من تحقيقه للفوز على الرجاء في قمة مباريات الدوري المغربي ليلة أمس الأحد 21 مارس.

واعتلى الوداد البيضاوي صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 22 نقطة بعد فوزه بهدفين دون رد على الرجاء بملعب مركب محمد الخامس.

كما استطاع الفريق تحت قيادة فوزي البنزرتي ضمان الترشح إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قبل انتهاء المجموعات بجولتين.

وجمع فوزي البنزرتي مع الوداد 10 نقاط في الأربع جولات الماضية، ولهذا السبب لا يرى المدرب التونسي المخضرم أن تواجده في مباراة كايزر تشيفز سيكون ذات أهمية كبيرة، لا سيما مع بعض الظروف الشخصية التي يحاول حلها في الوقت الراهن.

وكلف فوزي البنزرتي مساعده الأول في تدريب الوداد “محمد بنشريفة” بمسؤولية قيادة الفريق في مباراة كايزر تشيفز، بعدما خلف التونسي كريم الزواغي مؤخرًا.

ويحتل الوداد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن حوريا كوناكري الثاني وكايزر تشيفز الثالث، وسيحتاج الوداد لنقطة واحدة من مباراته أمام كايزر تشيفز والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021.

وسيختتم الوداد المغربي مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 9 أبريل 2021 عندما يستضيف فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.