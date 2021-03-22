الوداد يخسر قضيته أمام النيجيري شيسوم شيكاتارا في المحكمة الرياضية

خسر الوداد البيضاوي المغربي نزاعه أمام النيجيري شيسوم شيكاتارا في المحكمة الرياضية، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، بعدما تقدم الرئيس “سعيد الناصيري” بشكوى ضد اللاعب بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وأمرت محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا بإلزام نادي الوداد البيضاوي المغربي بتسديد الرواتب المتأخرة للاعب النيجيري شيسوم شيكاتارا، وتطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان شيكاتارا الذي فشل في حجز مكان لنفسه في تشكيلة الوداد الاساسية، قد رفض مقترح إدارة الوداد بإعارته لفريق آخر خلال الموسم الماضي 2020/2019، وبعد توقف الوداد عن تسديد راتبه لمدة 3 أشهر قام بفسخ عقده من جانب واحد، مستخدمًا لوائح الفيفا التي تعطي الحق لأي لاعب بفسخ عقده دون الرجوع لناديه إذا حُرم من راتبه.

وطلبت لجنة النزاعات التابعة إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من رئيس مجلس إدارة نادي الوداد – متصدر الدوري المغربي حالياً- (سعيد الناصيري) تسديد مبلغ 120 ألف دولار (حوالي مليون و200 ألف درهم مغربي) لشيسوم شيكاتارا، وتغريم إدارة الوداد 42 ألف دولار، وتحميلها تكاليف القضية والتي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دولار (حوالي 30 ألف درهم مغربي).

وخلال مشكلة شيسوم شيكاتارا /26 عامًا/ مع الوداد، انتقل إلى الدوري المصري في الميركاتو الصيفي 2018 ليمثل نادي الجونة في 11 مباراة بمنافسات البطولة المحلية، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا أمام المقاولون العرب، ثم أعير خلال النصف الثاني من نفس الموسم لنادي طلائع الجيش والذي لعب معه 6 مباريات كبديل دون تسجيل أي هدف.

وتُشرف شركة Pro-Onesports Intermediaries ومقرها في إيطاليا، على أعمال شيسوم شيكاتارا، وهي نفس الشركة الراعية لأعمال مهاجم الصفاقسي التونسي كينجسلي إيدوه، ولاعب الدفاع الحسني الجديدي مسعود جمعة، ولاعب حرس الحدود أنتوني لوكوسا، ونجم وسط ميلان ساندرو تونالي، ولاعب الرجاء القادم من ملقة بدر بولهرود.