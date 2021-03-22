محمد صلاح الأفضل في ليفربول خلال فبراير

المنامة - ياسر ابراهيم -

نال الدولي المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فبراير/ شباط الماضي بحسب تصويت الجماهير.



وأعلن نادي ليفربول، الإثنين، في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية، فوز محمد صلاح بالجائزة متفوقا على كل من المدافع ترينت ألكسندر أرنولد ولاعب الوسط كورتيس جونز.



وقال محمد صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أن تفوز بهذه الجائزة مرة أخرى، هذا شعور رائع للغاية، خاصة وأنها قادمة بالتزامن مع نتائجنا الجيدة مؤخرا".



وأضاف: "علينا مواصلة السعي لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية من الموسم لإنهائه بصورة جيدة، لقد مررنا بأوقات صعبة للغاية خاصة في الدوري الإنجليزي، لكنني أعتقد أن القادم أفضل".



ونجح محمد صلاح في التتويج بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي، إذ سبق وحصل على أفضل لاعب مع "الريدز" خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.



وشارك محمد صلاح في 6 مباريات رفقة ليفربول خلال شباط/ فبراير الفائت، ونجح في تسجيل 3 أهداف، رافعا رصيده هذا الموسم إلى 24 هدفا في مختلف المسابقات.



ويجتل الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.​​​​​​​



المصدر: وكالات