شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب فى إنجلترا قبل «يورو» بسبب إصابة «بيكفورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من القلق والرعب داخل منتخب إنجلترا بعد إصابة جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الذى يغيب 6 أسابيع، الأمر الذى يهدده بعدم المشاركة فى بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا. وقالت صحيفة «صن» الإنجليزية، إنه يمكن أن يغيب حارس إيفرتون عن الملاعب حتى مايو، وقد يشارك فى مباراتين فقط قبل أن يخرج مع الأسود الثلاثة، ويحتاج بيكفورد 27 عامًا، إلى إراحة إصابة عضلية فى فريقه، لأنه لم يأخذ قسطًا كافيًا من الراحة عندما تسبب فى الضرر لأول مرة فى وقت سابق من هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة: اكتشف فريق إيفرتون الطبى أن المشكلة تفاقمت عندما تصدى بيكفورد فى نهاية الأسبوع الماضى ضد بيرنلى، ويشعر كارلو أنشيلوتى مدرب التوفيز بالذهول من الانتكاسة التى قد تضر بفريقه وهم يسعون للحصول على مكان فى أوروبا.

ويشعر الإيطالى بالإحباط لأن بيكفورد تعرض للإصابة للمرة الثانية بعدما اعتقد الطاقم الطبى أنه خالٍ من المشكلة، لكن القلق الأكبر سيكون على مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت.

ويغيب الحارس المفضل له فى ثلاث مباريات فى تصفيات كأس العالم هذا الشهر، ابتداءً من سان مارينو الخميس، ويأمل أن يكون بيكفورد لائقًا بنسبة 100 فى المائة للصيف. واستدعى ساوثجيت حارس مرمى ويست بروميتش سام جونستون للمرة الأولى فى غياب بيكفورد، علاوة على نيك بوبى حارس بيرنلى ودين هندرسون لاعب مانشستر يونايتد هما الحارسان الآخران اللذان تواجدا فى القائمة لتعويض صاحب القميص رقم 1 فى إنجلترا.