شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتر ميلان» يدخل سباق التعاقد مع «أجويرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم نادى إنتر ميلان الإيطالى إلى الأندية التى تترقب مستقبل المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتى، حيث ينتهى عقد قائد السيتى فى الصيف، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على عقد جديد.

ووفقًا لصحيفة «صن» الإنجليزية، فقد سجل برشلونة وباريس سان جيرمان اهتمامهما بضم اللاعب، على الرغم من أن أجويرو منفتح أيضًا للبقاء فى إنجلترا مع نادٍ آخر، حيث يريد اللاعب، 32 عامًا، تعويض الوقت الضائع بعد أن أمضى أشهرًا بسبب الإصابة ثم فيروس كورونا، ويراقب إنتر وضعه ويهتم أيضًا بمهاجم مانشستر يونايتد الأوروجويانى إدينسون كافانى.

وعانى الأوروجوايانى كافانى، 34 عاما، من فترة محبطة بسبب الإصابات، ولم يكشف بعد عما يخطط للقيام به بعد الصيف، وهناك خيار التمديد لمدة 12 شهرًا فى أولد ترافورد، على الرغم من عدم إجراء مناقشات حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن كافانى أجرى بالفعل محادثات مع بوكا جونيورز للانتقال إليه، وإذا انتقل إلى بوكا للعب مع ماركوس روخو، فيمكنه استبدال كارلوس تيفيز، الذى هو فى السنة الأخيرة من عقده.

وتابعت: «وتحدث أولى جونار سولشاير عن حالة عقد كافانى الشهر الماضى، حيث أكد أن النادى سعيد معه»، وقال: «سنجلس ونتحدث معه فى المستقبل القريب لنرى خطته وخططنا، إنها مناقشة جيدة، نحن دائمًا نتحدث إلى اللاعبين وفى ظل حالة عقده فى الوقت الحالى، نحن سعداء جدًا بما فعله».