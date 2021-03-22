شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة لـ «المصري اليوم»: الأولمبي سيحصد ميدالية.. والفراعنة سيتأهل لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أن المنتخب الأوليمبى سيحصد ميدالية أوليمبية خلال مشاركته في نهائيات أوليمبياد طوكيو 2021 المقبلة، مؤكدا أن المنتخب الأوليمبى يمتلك عناصر متميزة بقيادة شوقى غريب وأصبح لاعبوه من العناصر الأساسية لأندية الدورى الممتاز.

وأشار إلى أن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، لديه القدرة على قيادة الفريق إلى نهائيات أمم إفريقيا وتخطى مباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريق أصبح يمتلك عناصر تمتزج بين الخبرة المتمثلة في محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الشناوى، والشباب مثل مصطفى محمد وحمدى فتحى.

وتحدث «أبوريدة» عن أمور أخرى فى هذا الحوار:

هل تتوقع تأهل المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا؟

- بالتأكيد، فالمنتخب الوطنى لكرة القدم يمتلك عناصر مميزة تمتزج بين الخبرة مثل محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الشناوى، والشباب مثل مصطفى محمد وحمدى فتحى ومحمد هانى وغيرهم.

■ ماذا عن المنتخب الأوليمبى؟

- المنتخب الأوليمبى سيحصد ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2021، وأثق فى قدرات شوقى غريب، المدير الفنى، فى قيادة اللاعبين الحاليين، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم أصبح من أهم العناصر المؤثرة فى الدورى الممتاز، فضلًا عن العناصر التى ستنضم من المنتخب الأول للفريق خلال البطولة.

■ برأيك من يصلح من المنتخب الأول للانضمام للأوليمبى؟

- أعتقد أن هذا القرار يخص شوقى غريب وحده وليس لأى شخص آخر حق التدخل أو ترشيح أى لاعب غيره، ولو كنت رئيسًا لاتحاد الكرة ما تدخلت فى اختياراته، وهذا كان يحدث عندما كنت رئيسًا للجبلاية فى الفترة الماضية.