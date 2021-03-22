شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز مصابي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاستغلال فترة التوقف الدولى فى تجهيز بعض اللاعبين لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها 3 إبريل المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويأمل كارتيرون فى استغلال تلك الفترة فى تجهيز بعض اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم الظهير الأيمن التونسى حمزة المثلوثى، الذى يعانى الإصابة فى الكاحل، بالإضافة إلى الظهير الأيسر محمد عبدالشافى، الذى غاب عن الفريق خلال الأشهر الستة الماضية بسبب إصابته فى الركبة، وحازم إمام، الذى يعانى الإصابة فى السمانة.

كما حرص المدرب الفرنسى على تصعيد الظهير الأيمن رضا محمد، لاعب فريق الناشئين مواليد 2001، إلى تدريبات الفريق الأول، ويأتى ذلك طبقًا للاستراتيجية التى يتبعها الجهاز الفنى فى تصعيد أبرز العناصر الموجودة بالقطاع للتدريب مع الفريق الأول وزيادة خبراتهم.