شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الطائرة.. الأهلى يلحق بالزمالك الهزيمة الأولى والأبيض مازال بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى المصري الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020- 2021 على صالة نادى المقاولون العرب.

وبهذه النتيجة، احتفظ فريق الزمالك صدارته لجدول ترتيب دورى الطائرة، حيث يتربع على القمة برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 28 في المركز الثانى في ظل منافسة شرسة بين الناديين الكبيرين على الفوز ببطولة الدورى المصري هذا العام .

ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز في 10 مباريات وخسر في مباراة وحيدة وهى التي أقيمت اليوم أمام الأهلى، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز في 9 وخسر في مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة .

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة يوم 29 من الشهر الجارى، وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل.