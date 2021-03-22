شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن موافقة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عن عودة محمود كهربا، لاعب الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجارى بعد عودة المدرب من جنوب إفريقيا، وذلك بعد تدخل بعض اللاعبين الكبار بالفريق، أبرزهم محمد الشناوى، حارس المرمى، وكذلك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامى قمصان، المدرب المساعد، لإقناع موسيمانى على عودة كهربا للتدريبات الجماعية بعدما التزم بالعقوبة التي وقعت عليه بتغريمه مليون جنيه والاستبعاد من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة شهر تنتهى يوم 1 إبريل المقبل.

وأكد المصدر أن موسيمانى يدرس الاستفادة من قدرات اللاعب خلال المباريات الرسمية المقبلة للأهلى في دورى أبطال إفريقيا بعد الصحوة الأخيرة للفريق عقب فوزه الكبير على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته على ملعبه استعدادًا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتواصل موسيمانى مع مساعديه للاطمئنان على أحوال الفريق وطلب تسجيلات لمباريات المريخ السودانى لدراسة المنافس جيدًا لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

فيما طلبت لجنة التخطيط بالنادى من على معلول، الظهير الأيسر للفريق، الحضور بتقرير طبى من المنتخب التونسى يتضمن طبيعة الإصابة والمدة التي يحتاجها للعلاج وأسباب الانتكاسة الجديدة التي تعرّض لها معلول مؤخرًا ليتأكد غيابه قرابة الشهر، وفقًا لتصريحات طبيب منتخب تونس، سهيل الشملى، وترغب لجنة التجديد في حل لغز تجدد الإصابات داخل الأهلى ولمعلول تحديدًا، خاصة أن اللاعب يعتبر أحد العناصر الأساسية داخل الأهلى وغيابه لفترة طويلة كان له تأثير سلبى على الفريق.