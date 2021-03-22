شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد فتوح.. إصابة جديدة تضرب منتخب مصر ‏قبل مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى أيمن أشرف، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من آلام في الركبة خلال معسكر منتخب مصر الجاري، قبل السفر إلى كينيا لخوض مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويخضع أيمن أشرف لفحص طبي خلال مران اليوم الاثنين، من أجل تحديد موقفه من السفر مع بعثة منتخب مصر إلى نيروبي من عدمه.

وكان البدري قد استبعد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، من معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين بسبب إصابته بنزلة برد حادة، وقام باستدعاء زميله بنادي الزمالك عبدالله جمعة للقائمة بدلاً منه.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا في نيروبي في السادسة من مساء الخميس المقبل، على أن يستضيف منتخب جزر القمر مساء الاثنين الموافق 29 مارس الجاري بالقاهرة، في الجولة الختامية لتصفيات أمم أفريقيا 2022، المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويحتل منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منافسه جزر القمر.