لايبزج يتعاقد مع الشاب محمد سيماكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم أمس أنه واصل تعزيز صفوفه للموسم المقبل بضم المدافع الفرنسي محمد سيماكان (20 عاما) من ستراسبورج الفرنسي.

وسينضم سيماكان لاعب المنتخب الفرنسي للشباب إلى لايبزج في الصيف المقبل بعقد لمدة خمسة أعوام ينتهي في 2026، ولم يجر الإعلان عن قيمته، لكن تردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو (9.17 مليون دولار).

وسيعزز سيماكان دفاع لايبزج الذي سيغيب عنه لاعب قلب الدفاع دايوت أوباميكانو، حيث سينتقل للعب ضمن صفوف بايرن ميونخ مع نهاية الموسم.