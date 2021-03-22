شكرا لقرائتكم خبر لايبزج يتعاقد مع الشاب محمد سيماكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينضم سيماكان لاعب المنتخب الفرنسي للشباب إلى لايبزج في الصيف المقبل بعقد لمدة خمسة أعوام ينتهي في 2026، ولم يجر الإعلان عن قيمته، لكن تردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو (9.17 مليون دولار).
وسيعزز سيماكان دفاع لايبزج الذي سيغيب عنه لاعب قلب الدفاع دايوت أوباميكانو، حيث سينتقل للعب ضمن صفوف بايرن ميونخ مع نهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزج يتعاقد مع الشاب محمد سيماكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.