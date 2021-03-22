الرئيس البولندي يكرم ليفاندوفسكي بأعلى الأوسمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الرئيس البولندي أندريه دودا، نجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي أمس وسام «بولونيا ريستيتوتا»، الذي يعد واحدا من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج. وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه بطل رياضي وطني، وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقاؤه، مؤكدا تركيزه على التحديات المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي إنه يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.

وشارك ليفاندوفسكي في 116 مباراة مع المنتخب البولندي سجل خلالها 63 هدفا، وهما رقمان قياسيان في تاريخ المنتخب.