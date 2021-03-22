شكرا لقرائتكم خبر بيرهوف: ألمانيا متحمسة لحسم التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أمس «إن ألمانيا متحمسة لبدء المشوار في التصفيات الأوروبية وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم الصعوبات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأكد بيرهوف في تصريحات للصحفيين قبل المباراة الأولى للمنتخب الألماني في التصفيات والمقررة أمام نظيره الأيسلندي الخميس المقبل «نحن سعداء للغاية ومتحمسون لهذه المباريات، نرغب في أن نظهر أننا المرشحون في هذه المجموعة».

ويتواصل مشوار المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة بلقاء المنتخب الروماني في رومانيا الأحد، قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في 31 مارس في دويسبورج التي تحتضن أيضا المباراة أمام أيسلندا.

وتعد المباريات المقبلة هي الأولى للمنتخب الألماني منذ نهاية مشواره في دوري أمم أوروبا بهزيمة كارثية أمام نظيره الإسباني 0 - 6 في نوفمبر من العام الماضي.

وأسفر ذلك عن زيادة الضغوط الواقعة على يواخيم لوف الذي استمر في منصبه، لكنه أعلن أخيرا أنه سيرحل عن تدريب المنتخب بنهاية كأس الأمم الأوروبية المقررة هذا العام، بعد تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال بيرهوف إن المباريات الأولى للمنتخب في التصفيات تشكل فرصة لتقديم «مؤشرات جيدة»، بالإضافة إلى «اكتساب الثقة قبل الصيف».

ولن يخضع المنتخب الألماني فقط لفقاعة طبية خلال تجمعه، وإنما سيعزل عنه بشكل خاص في البداية لاعبيه الخمسة المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهم إلكاي جوندوجان وتيمو فيرنر وأنطونيو روديجر وكاي هافيرتز وبيرند لينو.