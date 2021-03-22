تشابي يقترب من تدريب مونشنجلادباخ

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وذكرت صحيفة «بيلد» ومجلة «شبورت بيلد» أن ألونسو (39 عاما) سيحل مكان ماركو روزه في منصب المدير الفني لمونشنجلادباخ بحلول الصيف، وذلك مع انتقال روزه لتدريب بوروسيا دورتموند.
وذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية أن الصفقة لم تبرم بعد، مشيرة إلى أن المحيطين بألونسو لن يؤكدوا أو ينفوا هذه الخطوة.
ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال سوسييداد منذ عام 2019، وذلك بعد مسيرة حافلة كلاعب شهدت تتويجه محليا وأوروبيا بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني إلى جانب تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010.
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