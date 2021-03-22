كالادزيتش يرحب بالاستمرار مع شتوتجارت

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ويستمر عقد كالادزيتش حتى عام 2023 لكن عروضه القوية مع الفريق منذ أن انضم إليه في 2019 قادما من أدميرا فاكر النمساوي، جذبت إليه أنظار أندية أخرى.
وشارك كالادزيتش في مباراتين دوليتين مع منتخب النمسا، واستدعي ضمن قائمة المدير الفني فرانكو فودا للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
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