كالادزيتش يرحب بالاستمرار مع شتوتجارت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المهاجم النمساوي ساسا كالادزيتش ترحيبا بالاستمرار ضمن صفوف شتوتجارت الألماني، وذلك بعد أن سجل 13 هدفا خلال 25 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وقاد الفريق إلى نتائج مرضية لدى عودته إلى دوري الدرجة الأولى احتل من خلالها مركزا في منتصف الجدول.

ويستمر عقد كالادزيتش حتى عام 2023 لكن عروضه القوية مع الفريق منذ أن انضم إليه في 2019 قادما من أدميرا فاكر النمساوي، جذبت إليه أنظار أندية أخرى.

وشارك كالادزيتش في مباراتين دوليتين مع منتخب النمسا، واستدعي ضمن قائمة المدير الفني فرانكو فودا للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.