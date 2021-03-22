شكرا لقرائتكم خبر لا أحد يرغب في رئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حتى لحظة إعداد الخبر لم يتقدم أحد للترشح إلى رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، بعد أن فتح أمس باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لخلافة المجلس السابق برئاسة صفوان السويكت الذي أعفي من منصبه نتيجة اكتشاف وزارة الرياضة عددا من المخالفات في إدارة العمل بالنادي.

وسيقفل باب الترشيح الجمعة المقبل.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أنه ومنذ صدور بيان وزارة الرياضة أمس الأول بحل مجلس الإدارة السابق، أجريت اتصالات واسعة بين عدد من الشخصيات النصراوية البارزة لدعم الرئيس القادم بملف انتخابي يترأس من خلاله النادي 4 سنوات، على أن يتم الكشف عن هويته خلال اليومين المقبلين أو كحد أقصى قبل الساعة التاسعة من مساء الجمعة المقبل.

ونفت المصادر التأييد الشرفي لبعض الأسماء التي تنوي التقدم للجلوس على كرسي رئاسة النصر وفي مقدمتهم العضو الذهبي سعد آل مغني وسامي الروقي، وذلك باعتبار أنهما عملا إلى جانب الإدارة السابقة ولم يعودا مصدر ثقة بالنسبة للشرفيين، إضافة إلى استبعاد صالح الأطرم الذي نافس السويكت على كرسي الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن هناك شروطا ومعايير من وزارة الرياضة يجب أن تتوفر في الرئيس الجديد لقبول ملف ترشحه ومن أهمها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مرشحا من أعضاء الجمعية العمومية.

وسيستمر عبدالله الدخيل في تسيير أمور النادي حتى موعد الانتهاء من اعتماد إدارة جديدة أواخر مارس الحالي.

وكان العضو الداعم الأمير خالد بن فهد قد تكفل أخيرا بإنهاء كل المصروفات في عهد الإدارة السابقة قبل 3 أيام.

ميدانيا، يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الجمعة المقبل لمواصلة التدريبات اليومية بعد أن منحهم المدرب الكرواتي الين هورفات إجازة 5 أيام بدأت بنهاية مباراة الباطن في الجولة الـ24 والتي انتهت لمصلحة النصر 7/ 0.

وسيبحث هورفات خلال فترة التوقف عن تجهيز اللاعبين المصابين وعلى رأسهم عبدالفتاح عسيري وخالد الغنام، والعمل على رفع المعدل اللياقي مع إعطائهم عددا من الحصص التدريبية التكتيكية، علما أن هورفات لم يطلب حتى الآن توفير مباريات ودية بسبب ارتباط معظم اللاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي.