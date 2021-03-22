فرسان مكة يدمنون الهزائم بالأربعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استسلم فريق الوحدة لكثير من الهزائم التي تلقاها بأربعة أهداف خلال الجولات الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى ارتفع عدد الأهداف التي استقبلها خلال 25 مباراة، إلى 52 هدفا بنسبة تزيد عن الهدفين في كل مباراة.

وخسر فرسان مكة أمس الأول أمام متذيل الترتيب، فريق العين برباعية نظيفة، وهي الخسارة السادسة للوحدة بنتيجة 4.

الملاحظ أيضا، أن الفريق كان عندما يخسر بالأربعة دائما ما يسجل هدفين في فرق كبيرة كالشباب والأهلي والاتحاد، حيث تكررت نتيجة 4/ 2، 4 مرات أمام هذه الفرق، إلا أنه تراجع إلى الخسارة 4/ 1 أمام أبها، ثم 4/ 0 أمام العين. فيما لم يحقق الوحدة الفوز بالأربعة إلا مرة واحدة وكانت على حساب الفيصلي 4/ 2 في الجولة الـ18.

كما أن خسائر الفريق توالت في النصف الثاني من الدوري، حيث إن جميع هزائمه بالأربعة جاءت بدءا من الجولة الـ15.

6 مرات خسر الوحدة برباعية خلال الموسم الحالي في تأكيد على ضعف خط الدفاع، وانهيار الفريق سريعا، حتى أصبح قريبا من العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وبمقارنه رقمية لدفاع الوحدة، لم يحافظ الفريق على شباكه نظيفة سوى في 3 مباريات، وتلقى الفريق 136 تسديدة سجل منها 52 هدفا، وافتك مدافعوه الكرة 213 مرة بنسبة 58% وحققوا 1151 التحاما ناجحا.

وبقياس نسب الأخطاء، فقد ارتكب لاعبو الوحدة، 341 خطأ، وحصلوا على بطاقتين حمراوين و61 بطاقة صفراء.

فرق خسر أمامها الوحدة بالأربعة

