اتحادي ونصراوي يلحقان بناد إسباني

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وسيتم التجربة بعد الانتهاء منها من قبل النادي الإسباني ومن الفنيين في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب السعودية، وإقرار ما يتماشى مع أهداف البرنامج وما قدمه اللاعبان.
من جهة أخرى يستعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي خلال فترة التوقف الحالية لإيجاد توافق عناصري جديد في خانة قلب الدفاع استعدادا لمواجهة فريق الهلال ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث سيغيب الثنائي أحمد حجازي وزياد الصحفي عن اللقاء المرتقب بعدما تحصل حجازي على بطاقة حمراء في مواجهة الرائد في الجولة الماضية، وحصول الصحفي على بطاقة صفراء ستغيبه أيضا نظرا لتراكم البطاقات.
وسيستلزم ذلك الأمر عملا مكثفا خلال التدريبات التي ستعود مساء يوم الخميس المقبل لاسيما وأن الثنائي حجازي والصحفي يلعبان بصفة أساسية منذ الجولة الثانية من الدوري.
ويعد أبرز العناصر الاحتياطية التي ستعوض غياب هذا الثنائي في الكلاسيكو اللاعبون عمر هوساوي وعبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني الذي سبق وأن شارك كقلب دفاع.
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