شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات إيهاب جلال.. الإسماعيلي يواجه أسوان وديا ويتدرب على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مع نظيره بنادى أسوان على خوض ودية بين الفريقين السبت المقبل خلال فترة التوقف الدولى. وكان الإسماعيلى قد خاض ودية مساء اليوم أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

ويتطلع جهاز الدراويش الجديد تحت قيادة إيهاب جلال للإستفادة بالشكل الأمثل من التوقف الدولى بهدف إصلاح الأخطاء والعمل على استيعاب الخطط الفنية والتكتيكية.

قرر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إقامة التدريبات على فترتين بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ويسعى جهاز الدراويش من خلال التدريبات على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب العمل على استيعابهم للخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المنافسات الرسمية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى إسناد المهمة إلى المدرب الخبير فى الدورى المصرى والمصنف ضمن الأفضل فى مصر سعيا لتصحيح المسار.

تلقى الإسماعيلى خسارة أمام الإنتاج الحربى بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين ، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

الودية أقيمت تحت أنظار إيهاب جلال المدير الفنى الجديد وجهازه المعاون من المدرجات قبيل تسلم المهمة بشكل رسمى اعتبارا من الغد.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. محمد صبحي

الدفاع .. حسين السيد ، مصطفي الزناري ، محمد مصيلحي ، مصطفي فارس

الوسط .. محمد بيومي ، محمود دونجا ، نادر رمضان ، محمد عبد السميع ، عمر الوحش.

الهجوم .. بنسون شيلونجو

قبل أن يشارك كل من .. محمد فوزي ،عمر هنيدي ، محمد نصر ، كاستيلو ، رضوان الشريفي

عبدالله جمعه ، محمد عادل ، محمد الضرف ، محمد عبد السميع ، أحمد مدبولي ، مدحت فقوسة فى الشوط الثانى.

أبرز لقطات الودية ..

حضور على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة بجانب محمد حمص نجم الفريق السابق.