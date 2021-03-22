شكرا لقرائتكم خبر عن "دويتو" قفشة وصلاح يخطف الأضواء فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد مجدى قفشة لاعب الأهلى الأضواء خلال مران منتخب مصر المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا.

وظهر التفاهم والتجانس الواضح بين قفشة ومحمد صلاح خلال التقسيمة التي أجراها حسام البدري بين اللاعبين، ووضع لاعب الأهلى تمريرات سحرية لمحمد صلاح وضعته فى أكثر من مناسبة منفردة لحراس المنتخب، ما يؤكد أنهما سيكون لهما تأثير كبير فى مباريات المنتخب المقبل.

ونجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف فى بداية التقسيمة التى أجراها حسام البدري بين اللاعبين، ليؤكد جاهزيته لهز شباك كينيا فى مباراة الخميس المقبل وأحقيته فى قيادة هجوم الفراعنة.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما بمحمد بسام حارس المنتخب خلال التقسيمة، ليعود مجددا ويهز شباك حارس طلائع الجيش سريعا، ليعلن جاهزيته لخوض أول مباراة مع المنتخب تحت قيادة حسام البدرى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33، والمقرر إقامتها فى الكاميرون فى 2022 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.