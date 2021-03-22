شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع مواجهة شباب الزمالك أمام سماد السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حضور مباراة فريق الكرة مواليد 99 بالنادي أمام سماد السويس المقرر لها يوم الجمعة المقبل من أجل متابعة العناصر المميزة بالقطاع.

وتم الاتفاق بين الجهاز الفني للفريق الأول، والجهاز الفني لفريق 99 بقيادة محمد مصطفى «ممس» على مشاركة لاعبي فريق 2000 وعناصر الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة خلال المباراة، وذلك من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الخاصة بين الفريق الأول وقطاع الناشئين بالنادي بتجهيز العناصر المميزة ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا.

ويحضر كارتيرون المباراة برفقة أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول والمكلف بإعداد تقرير دوري عن عناصر القطاع المميزة لتقديمها للمدرب الفرنسي.