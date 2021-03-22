شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 3 نجوم من ريـال مدريد في الصيف.. وإيسكو مفتاح عودة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى عن أسماء 3 لاعبين سيغادرون ريـال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم الفريق بصفقات على مستوى عال لعودة الميرنجى لسابق عهده بعد التذبذب في المستوى الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية.

وابتعد بعض لاعبي الريـال عن مراكزهم في التشكيل الأساسي بعد تراجع مستواهم بشكل ملحوظ، في الوقت الذي يسعى فيه الميرنجي لتوفير أكبر سيولة مالية من أجل حسم عدة صفقات بالصيف المقبل.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن ريـال مدريد فتح الباب أمام رحيل مارسيلو، إيسكو وماريانو دياز، وينتظر العروض المقدمة لهم لدراستها.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد بدأ بالفعل في التخطيط للميركاتو الصيفي المقبل، سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الراحلين، ويرتبط الثنائي إيسكو ومارسيلو بعقود مع ريال مدريد حتى صيف 2022، بينما يمتد عقد ماريانو دياز إلى صيف 2023.

وكشف الموقع عن وجود نية لدى ريـال مدريد لإدخال إيسكو، ضمن صفقة تبادلية مع يوفنتوس لاستعادة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعودة للملكي، عقب توديع السيدة العجوز لدوري أبطال أوروبا، وأبدى يوفنتوس رغبته أكثر من مرة في ضم إيسكو، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب بتمسك ريال مدريد باللاعب.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس سيرحب بعرض الريال لإيسكو ومبلغ مالي للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، خاصة أن النادي الإيطالي يعاني من أزمة مالية ولن يجد أفضل من رونالدو للحصول على أموال سريعا.