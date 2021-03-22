شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي في الإمارات لاختيار ملابس الفريق الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، الموافقة على سفر كل من، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، إلى الإمارات، لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

ويأتي سفر الثلاثي بناء على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.