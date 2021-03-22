شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الكفراوي قائمًا بأعمال مدير الأهلي التنفيذي بدلًا من محمد مرجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه ظهر اليوم الاثنين، الشكر إلى محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها على رأس الإدارة التنفيذية للنادي.

وتمنى له مجلس الأهلي كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة «استادات»، شريك النادى الأهلى من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية.

جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلا عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وفي ذات السياق قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعا وبدون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.