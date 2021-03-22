شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مران المنتخب الختامى قبل السفر لنيروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر في ملعب استاد القاهرة الدولي لتحفيز اللاعبين استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا.

ومن المقرر ان تغادر بعثة المنتخب الوطنى غدا «الثلاثاء» إلى كينيا من أجل خوض المواجهة الأولى المقررة يوم 25 من الشهر الجارى.

وأدى المنتخب الوطنى مرانه الثاني اليوم بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الذي وصل القاهرة أمس وجاءت نتيجة مسحته للكشف عن فيروس كورونا سلبية، وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين على توجو وتعادلين مع كينيا وجزر القمر.