شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يكرم أبطال التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر على تكريم فريق التنس بالنادي وذلك لحصولهم على بطولات عديدة على مستوي الجمهورية والقاهرة المختلفة من سن خمس سنوات حتى 18 سنة.

حضر حفل التكريم أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عادل فرج نائب رئيس النادي، وحسن إسماعيل أمين الصندوق، ورامي خليل، وأحمد حمدي، وأشرف لطفي، وأحمد الأحمر، ومصطفي رسمي المشرف على لعبة التنس، وأحمد على حسان.

كما حضر الحفل هاني أمين المدير التنفيذي، وعلي حسان مدير النادي، وشريف دسوقي مدير الأمن، وعبدالحميد على مدير النشاط الرياضي، وزيزو عبدالعال نائب مدير النشاط الرياضي.

وقام أحمد رضا زكي المدير الفني لقطاع التنس، بإهداء عمرو عبدالحق درع مقدم من الجهاز الفني تكريما له ولمجهوداته مع فريق التنس ودعمه للاعبي النادي.

كما تم إهداء النشاط الرياضي برئاسة عبدالحميد على درع لتكريمهم.

وتم تكريم أكثر من 45 لاعب ولاعبة بفريق التنس بتسليمهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير هم مرام طارق وملك طارق وعمرو على السقا ومحمد على السقا وادهم احمد ونور محمد وحمزة محمود مديري وهبه محمود مديري ومريم محمد وبيجاد محمود عفيفي وأحمد محمود ومحمد زكي احمد وهنا محمد طه وجنى محمد طه ومصطفي طارق وجنى سامح واياد المعتز بالله وباسل المعتز بالله ومريم محمد سعيد وأحمد سعيد وفيصل فوزي وزياد سيد ويوسف ايمن وردينا احمد وميرنا أحمد وسلمي محمد زكريا وأحمد سامح ومصطفي هاني وعمر طارق ومديحة محمد الهيثم ويارا هاني سامي ومريم طارق وعمرو نجاح ومصطفي على وعبدالله حسين على وجنة احمد سيد ومريم احمد سيد وسما عماد حمدي وفرح خالد محمد وفريدة خالد محمد واحمد رمضان وملك مصطفي وان ايمن عطا ورقية نادر نبيل ورقية عمرو واسلام احمد وفريدة محمود وندي محمود احمد.

ويقود فريق التنس أحمد رضا زكي مدير فني، وعثمان زكي مدرب عام، وزكي أحمد رضا، ومحمد أحمد رضا، وندي أحمد رضا، وطارق عثمان زكي، وزياد سيد مدربين.