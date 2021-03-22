شكرا لقرائتكم خبر عن يفضلونها للاسترخاء وتخفيف الآلام «الحجامة» فنانون ورياضيون يلجأون إليها للتخلص من ضغوط الشهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اللجوء إلى العلاج بالطب البديل، وسيلة للاسترخاء وتخفيف الآلام الجسدية، لكن دون وجود إثبات علمى حاسم، حتى يومنا الحالى، يدل على قدرة الحيل العلاجية تلك فى شفاء الإنسان، بل هى مُجرد طرق لإنعاش الجسد وإمداد الإنسان بالمزيد من الحيوية والنشاط البدنى، ومن بين أشكال العلاج البديل «الحجامة»، وترتكز على وضع كؤوس على مناطق مُتفرقة من الجسم، من أجل تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم، ورغم الانقسامات على دور الطب البديل، اختار المصارع والممثل الأمريكى «ذا روك» الاستمتاع بالتجربة.

وغطت علامات الأكواب ظهر الممثل والمصارع، دوين جونسون، والذى قال فى فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»: «أقوم بتجربة الحجامة للمرة الأولى فى هذا المكان - مكان للعلاج الصينى- وطالما أبحث عن طرق جديدة للحفاظ على جسدى متوازنًا ومثاليًا، مع الإصابات التى أتلقاها سابقًا وحتى مع المسؤوليات من الأسرة والعمل والتدريب.. وهى تلحق بالجسم خسائر فادحة، لذا قبل تراكم المسؤوليات وتأثيرها من المهم الاهتمام بالجسد أولاً، لدينا جسد واحد فقط وعلينا الاعتناء به»، وحول تجربته للحجامة بعد الانتهاء من الجلسة العلاجية علق: «استمتعت بالعلاج عمومًا».

وبالبحث الدؤوب للمشاهير العالميين، وراء هذا النوع من العلاج الاسترخائى، ليس هدفا لحظيا يظهر ويختفى لكن هى عادة مارسها الكثير من الفنانين، وبالعودة إلى عام ٢٠١٣، تجد الممثلة الأمريكية جينيفر آنستون، خضعت إلى جلسة حجامة دون الإعلان مُباشرة عن تلك الجلسة، لكن بمجرد مشاركتها فى العرض الخاص لفيلم «Call Me Crazy»، الذى عُرض فى السينمات الأمريكية، ذلك العام، كانت الدوائر البيضاء تنتشر فى أماكن مُتفرقة من منطقة الظهر، لكن باللون الأبيض وهى المراحل النهائية قبل اختفاء آثار الحجامة نهائيًا، حيث تترك بقع داكنة على الجلد تزول تدريجيًا.

جنيفر أنيستون

وظلت العلامات واضحة، رغم محاولات الممثلة الأمريكية إخفاءها بوضع القليل من مستحضرات التجميل، على مناطق الحجامة، وفشلت فى أن تمحى العلامات، حسب الموقع الأخبارى الأمريكى «.eonline»، وتمت ملاحظتها.

فيكتوريا بيكهام

وسبقتها بسنوات طويلة الممثلة الأمريكية، جوينيث بالترو، حيث حضرت العرض الخاص لأحد الأفلام فى ولاية نيويورك الأمريكية، بالدوائر الحمراء للحجامة على ظهرها فى عام ٢٠٠٤، بهدف رعاية جسدها والتخلص من السموم بقدر الإمكان، وسارت عارضة الأزياء الأمريكية، فيكتوريا زوجة لاعب كرة القدم العالمى ديفيد بيكهام، وراء العلاج بالحجامة، فى صمت، لكن كشفت العلامات على الظهر اختيارها العلاج من أجل تقوية جسدها، وذلك حينما شوهدت بعد هبوطها بالطائرة فى مطار هيثرو اللندنى عام ٢٠١٧

ليدى جاجا

وفى نفس العام، كانت للممثلة الأمريكية جيسيكا سيمبسون تجربة مماثلة، حكت عنها بصراحة إلى جمهورها، فى يونيو ٢٠١٠، وتتحدث عن لياقتها البدنية، مشيرة إلى تجربتها للحجامة وحرصها على اتباع نظام غذائى صحى وتناول شاى صينى، وذكرت مدى تعلقها بالعلاج بالحجامة، ولم تقع فى غرامها وحدها، لكن انضم لها الممثل الأمريكى ديفيد أركيت، وشارك بصورة منتصف جلسة للحجامة، وعبر عن إعجابه بهذا العلاج، واستمتعت بتجربتها المغنية الأمريكية ليدى جاجا، مؤكدة على دور الجلسات فى تحسين صحتها الجلدية، وهو اعتراف من جانبها مرفق مع صورتها فى حوض الاستحمام والعلامات الحمراء على الظهر.

وللتخلص من سموم الجسم، خاض المغنى الأمريكى جاستن بيبر التجربة، وعلامات الحجامة تجتمع فى منطقة البطن وأجزاء من الظهر.. ويفضل الرياضيون الحجامة مثل السباح الأمريكى مايكل فيلبس، وكانت علامتان على كتفيه فى دورة الألعاب الأولمبية فى العاصمة البرازيلية ريو دى جانيرو ٢٠١٦، أثناء التنافس على الفوز بالميدالية الذهبية، ويميل لاعب كرة القدم جيمس هاريسون إلى العلاج بالوخز بالإبر الصينية والحجامة لمساعدة جسمه على التعافى السريع، بعد التعرض للضربات والركلات فى الملاعب، وعن الحجامة يقول: «كل ما أعرفه أننى أشعر بالألم ثم أتلقى العلاج بالحجامة ثم أتحسن»، وزميله فى كرة القدم توم برادى يؤمن بدور جلسات الحجامة، فحينما ينهار الجسم يجد الحجامة خير سبيل للعلاج.

وعلى عكس، اختيارات المشاهير السابقين ذهبت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان وراء حجامة الوجه فقط التى تحمى الوجه من الشيخوخة والتجاعيد، وتساعد فى شد الوجه وتحفز تدفق الدم فى الأنسجة كما تخفف من مشاكل والتهابات البشرة، ونشرت صورتها أثناء تلقيها الجلسة فى عام ٢٠١٧، عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»، فيما أشادت الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دنهام بنتائج الحجامة، ويختار لاعب الجمباز الأمريكى، أليكس نادور، ذلك العلاج ويقول عنه للصحيفة الأمريكية «يو إس إيه توداى» إن الحجامة أفضل من جميع الطرق الأخرى التى أنفق عليها الأموال.

وأضاف: «هذا هو سر احتفاظى بنشاطى الصحى، موضحًا أنها الطريقة التى حفظته من آلام كثيرة»، لكن كيف يتم العلاج بالحجامة؟ عبر الاستعانة بسائل قابل للاشتعال داخل كأس زجاجى، حتى ينطفأ اللهب وتنخفض درجة الحرارة، ويشفط الجلد ويصبح الكأس ملتصقًا بالجسم، وتعمل تلك العملية على تعزيز تدفق الدم تاركًا أثرًا على الجلد فى شكل بقع حمراء أو بنية وتزول بعد ٣-٤ أيام، حسب الموقع الطبى الأمريكى «higherhealth»، كما كشف الموقع أن الأسباب خلف بحث المشاهير والرياضيين عن علاج الحجامة، هو منحهم الطاقة بسبب تحفيز تدفق الدم فى الجسم، وتساهم فى حرق الدهون الزائدة فى الجسم.

كما أنها تهدئ مشاكل الجهاز الهضمى، مثل القولون العصبى والإمساك وقرح المعدة، ويسعى خلفها اللاعبون لأنها تزيد الجسم قوة دون عناء، إذ تشدد العضلات وتخفف الألم، ورغم مساهمتها فى تجديد نشاط الجسم ونوعًا ما رفع الآلام البدنية، والتخلص من مصادر ضعف وهزلان الجسم، إلا أنها لا تتخطى كونها وسائل بديلة للتنشيط الجسدى ولم يتم الاعتراف بكونها علاجا طبيا يغنى عن زيارة الأطباء.

وحذر المجلس البريطانى للعلاج بالوخز، من الحجامة تلك التى ظهرت فى الصين قبل ثلاثة آلاف عام، أنه فى «حالات نادرة» تتسبب الكؤوس الساخنة فى حدوث حروق طفيفة، ونشرت قواعد لممارسة الحجامة ونصحت المواطنين باستشارة معالجين متدربين معتمدين لدى منظمتهم، كما أكدت الدكتورة المصرية سوزان حسنى، أستاذ ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بطب عين شمس، لـ«المصرى اليوم» على أضرار الحجامة للجلد، إذ لفتت إلى أنها فى كل الحالات تتسبب فى حروق للبشرة، بسبب تعرض الجلد للحرارة بشكل مُكثف، وتقول الدكتورة «حسنى»: «الحجامة ليست علاج طبى، وغير مُعترف بها طبيًا.. ولها آثار سلبية على البشرة، حيث تحدث حروقًا والتهابات للجلد».