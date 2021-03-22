شكرا لقرائتكم خبر الـ24.. جولة إشهار البطاقات الحمراء للاعبين وإعفاء المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحقت الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اختتمت أمس الأول تسميتها بالجولة الخشنة بعد أن شهدت خروج البطاقة الحمراء 4 مرات، والصفراء 31 مرة.

كما تستحق تسميتها بجولة الأهداف من واقع تسجيل الفرق 31 هدفا في الـ 8 مباريات، بمعدل اقترب من 4 أهداف للمباراة الواحدة.

وغيرت نتائج الجولة، الكثير من ملامح ترتيب فرق الوسط، فيما ثبت الهلال وحيدا في الصدارة، وتراجع الأهلي إلى المركز السابع بعد مواصلته سلسلة الخسائر التي وصلت إلى 5 مرات متتالية.

وأفرزت المباريات عن ظهور ضحيتين، حيث أقال كل من الوحدة والباطن مدربيهما، الأردني محمد الحديد، والبرتغالي جاريدو، فيما لا تزال إدارة الأهلي تبحث عن مخرج تعلن خلاله إقالة المدرب.

وضرب النصر بقوة بتسجيله 7 أهداف في مرمى الباطن رفعت من رصيده إلى 36 نقطة نقلته إلى المركز الخامس ورمت بالباطن إلى المركز 13 برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الـ14 الذي يحتله الوحدة.

واستمر الشباب في نزف النقاط لثالث مرة على التوالي، فبعد الخسارة من الفتح والاتحاد، خسر هذه المرة من التعاون 1/ 3 على ملعبه، لكنه بقي ثانيا برصيده السابق 45 نقطة، فيما احتل التعاون المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وانفرد الهلال بالصدارة بعد أن كسب القادسية في الرياض بهدف رفع به رصيده إلى 48 نقطة وبقي القادسية على رصيده السابق 31 نقطة في المركز الثامن.

أما الاتحاد فخرج من بريدة بنقطة ثمينة بعد تعادله مع الرائد 1/1، لكنه خسر قلبي الدفاع، المصري أحمد حجازي بنيله البطاقة الحمراء، وزياد الصحفي لنيله بطاقة صفراء ستحرمه من خوض المواجهة المهمة المقبلة أمام الهلال. وتمسك الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، مقابل 29 نقطة للرائد في المركز الـ12.

وواصل الأهلي سقوطه بهزيمة قاسية من الفتح 1/ 4، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، مقابل صعود لفتح للمركز العاشر برصيد 31 نقطة.

أكمل الاتفاق احتفاله بعامه الـ 75 بالفوز على الفيصلي 1/ 0 وخطف المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

في عسير قدم فريقا المنطقة (أبها وضمك) في ديربي غني بالأهداف (7 أهداف) بعد أن انتهت المباراة بفوز ضمك 4 / 3 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، لكنه بقي في المركز الـ15 قبل الأخير، أما أبها فبقي في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

واستمر الوحدة في سلسلة هزائمه، وخسر أمام متذيل الترتيب فريق العين 4/ 0 ليبقى في مركز الـ14 المهدد بالهبوط، يشارك العين صاحب المركز الـ16 الأخير برصيد 20 نقطة نفس الهموم.

إحصائيات من الجولة:

3 ركلات جزاء ضائعة صدها حراس الباطن وضمك والعين.

4 بطاقات حمراوات و31 صفراء أشهرت.

31 هدفا سجلت.

أهداف لاعب ضمك فاروق شافعي الثلاثة في أبها أدخلته تاريخ الدوري كأول مدافع يسجل (هاتريك).

النصر سجل النتيجة الأكبر في تاريخ دوري المحترفين بفوزه 7/ 0 على الباطن.

مباراة الرائد والاتحاد شهدت بطاقتين حمراوين بواقع بطاقة لكل فريق.

غاب متصدرو قائمة هدافي البطولة بافيتيمبي جوميز (الهلال) وفابيو أبرو (الباطن) وكارلوس ستراندبيرج (أبها) عن التسجيل.