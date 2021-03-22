شكرا لقرائتكم خبر 11 ناديا تتنافس بدوري الغربية للريشة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في صالة نادي عكاظ بالطائف بطولة دوري المنطقة الغربية للريشة الطائرة لجميع الفئات «البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول» بمشاركة 11 ناديا من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الغربية وهي الأهلي والأغر والغزوة والوحدة وحراء والزيتون واليرموك والأنصار وعكاظ والتسامح وأحد.

وستقام البطولة على مدار 5 أيام، وتضم منافسات الفرق من مختلف الفئات، وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون خلال هذه البطولات كونها من البطولات المهمة والتأهيلية لدوري الدرجة الأولى، مثمنا جهود الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها.