11 ناديا تتنافس بدوري الغربية للريشة الطائرة

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وستقام البطولة على مدار 5 أيام، وتضم منافسات الفرق من مختلف الفئات، وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون خلال هذه البطولات كونها من البطولات المهمة والتأهيلية لدوري الدرجة الأولى، مثمنا جهود الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها.
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