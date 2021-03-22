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11 ناديا تتنافس بدوري الغربية للريشة الطائرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في صالة نادي عكاظ بالطائف بطولة دوري المنطقة الغربية للريشة الطائرة لجميع الفئات «البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول» بمشاركة 11 ناديا من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الغربية وهي الأهلي والأغر والغزوة والوحدة وحراء والزيتون واليرموك والأنصار وعكاظ والتسامح وأحد.

وستقام البطولة على مدار 5 أيام، وتضم منافسات الفرق من مختلف الفئات، وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بالمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون خلال هذه البطولات كونها من البطولات المهمة والتأهيلية لدوري الدرجة الأولى، مثمنا جهود الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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