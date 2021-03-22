شكرا لقرائتكم خبر 21 أبريل قرعة كرة القدم بأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم 21 أبريل المقبل، موعدا لإجراء قرعة منافسات كرة القدم (رجال وسيدات) بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل. وأعلن فيفا أن القرعة ستسحب في مقره بمدينة زيورخ السويسرية. وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 تصنيفات وفقا للمشاركة في آخر 5 دورات أولمبية بجانب 5 نقاط إضافية لبطل التصفيات القارية. منتخبات الرجال المشاركة (16 منتخبا):





آسيا: اليابان والسعودية وأستراليا وكوريا الجنوبية



أوروبا: فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا



أفريقيا: مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا



أمريكا الجنوبية: الأرجنتين والبرازيل



أوقانوسيا: نيوزيلندا



أمريكا الشمالية: منتخبان بعد اكتمال التصفيات

منتخبات السيدات (10 منتخبات): اليابان وأستراليا والصين أو كوريا الجنوبية وزامبيا وكندا وأمريكا والبرازيل ونيوزيلندا وإنجلترا وهولندا والسويد، بجانب المتأهل من المباراة الفاصلة بين تشيلي والكاميرون.

كانت هذه تفاصيل خبر 21 أبريل قرعة كرة القدم بأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.