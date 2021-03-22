شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعي عبد الله جمعة ويستبعد أحمد فتوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبد الله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء.

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد فتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا على الرغم من سلبية مسحته والتي أجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب؛ نظراً لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعدة أيام للراحة والتعافي.

والجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك في مران المنتخب في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته أملاً بشفائه من نزلة البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر.