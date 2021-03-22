شكرا لقرائتكم خبر عن قصي منير مدرباً للقاسم العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي

قررت الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي العراقي تسمية قصي منير مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب المستقيل عادل نعمة، الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق بعد تراجع نتائجه خلال الجولات الماضية.

وذكر مصدر في الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي أن قصي منير سيعمل معه المدرب عدي عمران كمدرب مساعد، وسيبدأ مهمته التدريبية في قيادة فريق القاسم اعتباراً من الجولة المقبلة.

وأضاف أن توقف مباريات الدوري العراقي خلال هذه الأيام بسبب سفر المنتخب العراقي الأول إلى طشقند لخوض مباراة ودية مع أوزبكستان سيمثل فرصة طيبة للمدرب الجديد في رسم طريقة لعب تتناسب مع امكانات اللاعبين.

يذكر أن قصي منير هو أحد نجوم المنتخب العراقي الأول الفائز بلقب بطولة أمم آسيا عام 2007، وسبق له قيادة فريق الديوانية هذا الموسم، إلا أنه استقال بإرادته بعد خلاف مع رئيس النادي حسين العنكوشي، وهو من المدربين الشباب الذين يعوّل عليهم كثيراً في المستقبل.