شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب مساعد مدرب منتخب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي

ذكرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن الفحوص الطبية التي أجريت لوفد المنتخب العراقي الأول الذي غادر، الإثنين، إلى أوزبكستان أثبتت إصابة المدرب المساعد رحيم حميد بفيروس «كورونا».

وقالت الهيئة في بيان: «جاءت جميع نتائج مسحات كورونا للطاقم التدريبي وكذلك اللاعبين سلبية، بينما أظهرت الفحوص إيجابية مسحة كورونا للمدرب المساعد رحيم حميد الذي سيتخلف بذلك عن وفد المنتخب الوطني الذي غادر، الاثنين، إلى طشقند للدخول في معسكر تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان في التاسع والعشرين من الشهر الحالي».

يذكر أن رحيم حميد هو المدرب العراقي الوحيد الذي يعمل مع الطاقم التدريبي السلوفيني الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب العراقي الأول بقيادة سريشكو كاتانيتش.